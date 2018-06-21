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Премьер-министр Новой Зеландии родила ребенка. Впервые в истории страны глава правительства уйдет в декрет

22.06.2018 19:26 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн в четверг, 21 июня родила дочь. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав фотографию с младенцем и отцом девочки Кларком Гейфордом.

По словам Ардерн, она родила дочь в Оклендской городской больнице, вес ребенка - 3,3 кг. У премьера - это первый ребенок.



По данным Би-би-си, Джасинда Ардерн намерена взять отпуск по уходу за ребенком на шесть недель. Во время ее отсутствия обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер Уинстон Петерс. Ардерн пообещала работать с правительственными документами дома.

Как передает издание New Zealand Herald, новость о том, что премьер-министр Новой Зеландии впервые стала мамой, вызвала большой ажиотаж среди жителей страны. «Такой всеобщий интерес понятен. Это огромный исторический момент. Джасинда Ардерн - это вторая женщина в мире и первая в Новой Зеландии, которая рожает, управляя страной. Теперь она является образцом для всех женщин, которые строят карьеру», - заявила колумнист издания New Zealand Herald.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала второй в истории женщиной-главой государственной власти, родившей ребенка. Первой была премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, родившая дочь в 1990 году.

Джасинда Ардерн возглавляет Лейбористскую партию страны. В октябре 2017 года Ардерн стала самой молодой женщиной в мире на посту главы правительства. В конце января 2018 года Ардерн объявила о том, что беременна от своего партнера Кларка Гейфорда и ждет рождения ребенка в июне, пишет ca-news.org

 
Теги: Новости
 
 
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Премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн в четверг, 21 июня родила дочь. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав фотографию с младенцем и отцом...
 
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