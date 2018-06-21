Премьер-министр Новой Зеландии родила ребенка. Впервые в истории страны глава правительства уйдет в декрет

По словам Ардерн, она родила дочь в Оклендской городской больнице, вес ребенка - 3,3 кг. У премьера - это первый ребенок.













По данным Би-би-си, Джасинда Ардерн намерена взять отпуск по уходу за ребенком на шесть недель. Во время ее отсутствия обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер Уинстон Петерс. Ардерн пообещала работать с правительственными документами дома.





Как передает издание New Zealand Herald, новость о том, что премьер-министр Новой Зеландии впервые стала мамой, вызвала большой ажиотаж среди жителей страны. «Такой всеобщий интерес понятен. Это огромный исторический момент. Джасинда Ардерн - это вторая женщина в мире и первая в Новой Зеландии, которая рожает, управляя страной. Теперь она является образцом для всех женщин, которые строят карьеру», - заявила колумнист издания New Zealand Herald.





Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала второй в истории женщиной-главой государственной власти, родившей ребенка. Первой была премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, родившая дочь в 1990 году.



