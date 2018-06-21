В Россию доставили киллера №1

«Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банда Джако фактически была частной армией из отъявленных головорезов, на счету которой более 60 убийств. Борт с Джако, вылетевший из Вены, приземлился в Москве. Об этомсообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банда Джако фактически была частной армией из отъявленных головорезов, на счету которой более 60 убийств.Борт с Джако, вылетевший из Вены, приземлился в Москве.





1 Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек

В настоящее время объем уголовного дела в отношении банды Аслана Гагиева составляет 200 томов. 22 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, двое из них отбывают пожизненное наказание. Под стражей остаются 13 человек, еще девять — объявлены в международный и федеральный розыск. Самому Джако в России грозит пожизненное лишение свободы.









Аслан Гагиев (Джако), Фото: Интерпол





2 Джако сколотил самую жестокую банду 2000-х





Созданная уроженцем Грузии Гагиевым банда активно действовала с 2004 года, в нее входило более 40 человек. Преступный синдикат, которым, как предполагает следствие, руководил Джако, может стоять за многочисленными убийствами чиновников, бизнесменов, высокопоставленных полицейских и членов их семей. Банда Гагиева действовала на территории Северной Осетии, Москвы и Подмосковья. По предварительным данным, сам Гагиев с 2012 по 2013 год лично убил по меньшей мере шесть человек и еще троих ранил.





Всего же на счету банды Джако около 60 жертв, среди которых вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев вместе со своим водителем Владимиром Гасиевым, мэр Владикавказа Виталий Караев, замдиректора «Финансовой лизинговой компании» Андрей Бурлаков, следователь Александр Леонов и зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев. Группировка также покушалась на бывшего заместителя председателя правления Мира-банка Анну Эткину и начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Республике Северная Осетия-Алания Виталия Чельдиева, сын которого Заурбек был убит бандитами. В СМИ Джако называют главным киллером России.









Сотрудники правоохранительных органов на месте покушения на мэра Владикавказа Виталия Караева

Фото: Владимир Акоефф / РИА Новости





Около 09:00 26 ноября 2008 года на мэра было совершено покушение, в момент когда он вышел из своего дома. От полученных ранений глава администрации Владикавказа скончался в реанимации.





3 Головорезы Гагиева были вооружены до зубов





Бандиты Джако были прекрасно вооружены: об этом говорит, в частности, список оружия, изъятого при задержании пятерых членов группировки Гагиева в Подмосковье в 2014 году. У бандитов нашли 27 автоматов и 22 пистолета, 36 гранат, самодельные взрывные устройства, более 7 тысяч единиц боеприпасов, переносные радиостанции, а также комплекты форменной одежды сотрудников ГИБДД и других оперативных служб.





4 Джако задержали еще в 2015 году

Аслан Гагиев покинул Россию в 2013 году. В декабре 2014 года российское отделение Интерпола проинформировало австрийские власти, что Гагиев может находиться в стране; 17 января 2015 года его задержали на вокзале Вены с фальшивым болгарским паспортом. Джако был удивлен задержанию и не оказал сопротивления.





Суд Вены вынес решение об экстрадиции Джако в Россию — однако, оно было отклонено вышестоящей инстанцией. 19 августа 2015 года городской суд вновь принял положительное решение об экстрадиции. Судья Михаэль Спинн не нашел оснований для отказа в выдаче Гагиева российской правоохранительной системе. В ответ на заявления защиты о том, что в России нарушаются права человека, Спинн заявил, что подобная практика в России не является повсеместной и систематической. «В деле не видно доказательств того, что заинтересованное лицо может столкнуться с нарушениями прав человека», — подчеркнул судья.





5 Австрия выпускала киллера под залог

3 марта 2016 года стало известно, что Земельный суд Вены освободил Джако под залог в 100 тысяч евро (около 8 миллионов рублей). Ему было предписано не покидать столицу Австрии и по первому требованию являться в суд и прокуратуру. В правоохранительных органах России допускали, что, выйдя на свободу, Гагиев подастся в бега — однако, этого не случилось.





В ноябре 2017 года Джако должны были экстрадировать в Россию; однако накануне экстрадиции выяснилось, что он страдает тяжелой формой аэрофобии (боязни полетов). Адвокаты сумели снять своего подзащитного буквально с трапа самолета, и пока сотрудники австрийского Минюста и Интерпола разбирались с предоставленной справкой, подали апелляцию на решение суда об экстрадиции. По утверждению защиты, Гагиев мог не пережить перелета в Россию. Апелляция снова была отклонена, а два независимых эксперта дали заключения, что Джако симулировал расстройство.



