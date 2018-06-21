﻿ В Россию доставили киллера №1. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Россию доставили киллера №1

22.06.2018 19:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
20 июня стало известно, что в Россию экстрадирован Аслан Гагиев по кличке Джако — глава самого большого организованного преступного сообщества киллеров, действовавших в 2003-2013 годах.

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банда Джако фактически была частной армией из отъявленных головорезов, на счету которой более 60 убийств.  Борт с Джако, вылетевший из Вены, приземлился в Москве. 

1 Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек 
В настоящее время объем уголовного дела в отношении банды Аслана Гагиева составляет 200 томов. 22 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, двое из них отбывают пожизненное наказание. Под стражей остаются 13 человек, еще девять — объявлены в международный и федеральный розыск. Самому Джако в России грозит пожизненное лишение свободы.


Аслан Гагиев (Джако), Фото: Интерпол

2 Джако сколотил самую жестокую банду 2000-х

Созданная уроженцем Грузии Гагиевым банда активно действовала с 2004 года, в нее входило более 40 человек. Преступный синдикат, которым, как предполагает следствие, руководил Джако, может стоять за многочисленными убийствами чиновников, бизнесменов, высокопоставленных полицейских и членов их семей. Банда Гагиева действовала на территории Северной Осетии, Москвы и Подмосковья. По предварительным данным, сам Гагиев с 2012 по 2013 год лично убил по меньшей мере шесть человек и еще троих ранил. 

Всего же на счету банды Джако около 60 жертв, среди которых вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев вместе со своим водителем Владимиром Гасиевым, мэр Владикавказа Виталий Караев, замдиректора «Финансовой лизинговой компании» Андрей Бурлаков, следователь Александр Леонов и зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев. Группировка также покушалась на бывшего заместителя председателя правления Мира-банка Анну Эткину и начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Республике Северная Осетия-Алания Виталия Чельдиева, сын которого Заурбек был убит бандитами. В СМИ Джако называют главным киллером России.


Сотрудники правоохранительных органов на месте покушения на мэра Владикавказа Виталия Караева
Фото: Владимир Акоефф / РИА Новости

Около 09:00 26 ноября 2008 года на мэра было совершено покушение, в момент когда он вышел из своего дома. От полученных ранений глава администрации Владикавказа скончался в реанимации.

3 Головорезы Гагиева были вооружены до зубов

Бандиты Джако были прекрасно вооружены: об этом говорит, в частности, список оружия, изъятого при задержании пятерых членов группировки Гагиева в Подмосковье в 2014 году. У бандитов нашли 27 автоматов и 22 пистолета, 36 гранат, самодельные взрывные устройства, более 7 тысяч единиц боеприпасов, переносные радиостанции, а также комплекты форменной одежды сотрудников ГИБДД и других оперативных служб.

4 Джако задержали еще в 2015 году
Аслан Гагиев покинул Россию в 2013 году. В декабре 2014 года российское отделение Интерпола проинформировало австрийские власти, что Гагиев может находиться в стране; 17 января 2015 года его задержали на вокзале Вены с фальшивым болгарским паспортом. Джако был удивлен задержанию и не оказал сопротивления. 

Суд Вены вынес решение об экстрадиции Джако в Россию — однако, оно было отклонено вышестоящей инстанцией. 19 августа 2015 года городской суд вновь принял положительное решение об экстрадиции. Судья Михаэль Спинн не нашел оснований для отказа в выдаче Гагиева российской правоохранительной системе. В ответ на заявления защиты о том, что в России нарушаются права человека, Спинн заявил, что подобная практика в России не является повсеместной и систематической. «В деле не видно доказательств того, что заинтересованное лицо может столкнуться с нарушениями прав человека», — подчеркнул судья.

5 Австрия выпускала киллера под залог
3 марта 2016 года стало известно, что Земельный суд Вены освободил Джако под залог в 100 тысяч евро (около 8 миллионов рублей). Ему было предписано не покидать столицу Австрии и по первому требованию являться в суд и прокуратуру. В правоохранительных органах России допускали, что, выйдя на свободу, Гагиев подастся в бега — однако, этого не случилось. 

В ноябре 2017 года Джако должны были экстрадировать в Россию; однако накануне экстрадиции выяснилось, что он страдает тяжелой формой аэрофобии (боязни полетов). Адвокаты сумели снять своего подзащитного буквально с трапа самолета, и пока сотрудники австрийского Минюста и Интерпола разбирались с предоставленной справкой, подали апелляцию на решение суда об экстрадиции. По утверждению защиты, Гагиев мог не пережить перелета в Россию. Апелляция снова была отклонена, а два независимых эксперта дали заключения, что Джако симулировал расстройство.


 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июня стало известно, что в Россию экстрадирован Аслан Гагиев по кличке Джако — глава самого большого организованного преступного сообщества киллеров,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси увеличены объемы кредитования жилищного строительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика