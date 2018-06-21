Нигерия обыграла Исландию и вышла на второе место в группе

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Сборная Нигерии после поражения в первом туре от Хорватии (0:2) уверенно разобралась с командой Исландии — 2:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе, а второй стал бенефисом форварда ЦСКА Ахмеда Мусы.



Фото: Reuters

Сначала он красиво обработал мяч после навеса в штрафную и точно пробил под перекладину. А вскоре на скорости вошел в штрафную, разобрался с защитником, обвел вратаря и отправил второй мяч в сетку Исландии — 2:0.

В конце игры Гюльфи Сигурдссон мог сократить отставание, но не реализовал пенальти.

Нигерия: Узохо, Трост-Эконг, Омеруо, Идову (Эбуэхи, 46), Балогун, Ндиди, Мозес, Этебо (Ивоби, 90), Оби Микел, Муса, Ихеаначо (Игало, 85).

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон (Ингасон, 65), Магнуссон, Сэварссон, Арнасон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Гисласон, Финнбогасон, Бедварссон (Сигурдарсон, 71).

После двух туров в группе D лидирует Хорватия с 6 очками. Нигерия набрала 3, а Исландия и Аргентина — по 1.

В последнем туре Аргентина сыграет с Нигерией, а Исландия — с Хорватией.

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