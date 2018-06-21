Ушел из жизни поэт Наум Коржавин

Известный поэт Наум Коржавин скончался в США на 93-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в его семье.

"Наум Моисеевич скончался в пятницу после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.

Н.Коржавин (Наум Мандель) - русский поэт, прозаик, переводчик и драматург, родился 14 октября 1925 года в Киеве.

В 1944 году приехал в Москву, в 1945 поступил в литературный институт имени Горького. В 1947 году Н.Коржавин был арестован, около восьми месяцев провел в изоляторе Министерства госбезопасности СССР и Институте им. Себрского.

Был о сужден по статье Уголовного кодекса СССР как "социально опасный элемент". Долго находился в ссылке.

В 1973 году подал заявление на выезд из Советского Союза, объяснив свой шаг "нехваткой воздуха для жизни", после чего поселился в США.