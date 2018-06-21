Крупнейшая криптобиржа Японии прекратила принимать новых пользователей

Крупнейшая криптовалютная биржа Японии BitFlyer перестала принимать новых клиентов, пишет Financial Times.

Агентство финансовых услуг (FSA) Японии, главный регулятор финсектора в стране, в пятницу потребовало усовершенствовать процедуры BitFlyer и ряда других платформ для операций с криптовалютами.

"С целью направить максимальные усилия на создание надлежащих услуг и решения выявленных недочетов мы на добровольной основе временно приостановили создание учетных записей для новых клиентов", - говорится в сообщении BitFlyer.

BitFlyer - одна из крупнейших площадок на мировом рынке криптовалют. В прошлом году она начала работу в США, а в этом году - и в Европе. Решение FSA затрагивает только операции в Японии.

На новостях из Японии биткойн в ходе торгов в США в пятницу подешевел на 8,5%, до менее чем $6150.

Ранее на этой неделе курсы криптовалют, включая биткойн, резко снизились из-за сообщений о том, что хакеры украли более $30 млн с южнокорейской биржи Bithumb.