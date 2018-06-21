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Актёр из «Игры престолов» рассказал о самой жестокой сцене из фильма
Актёр Николай Костер-Вальдау, сыгравший роль Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», считает сцену с убийством ребёнка в пятом сезоне сериала самой жестокой.
Речь идёт о моменте, когда Станнис Баратеон разрешает жрице Мелисандре сжечь свою единственную дочь Ширин ради победы в битве. По мнению Николая, смысл в данной смерти был, но всё-таки это слишком жестоко. Он так и не смог посмотреть сцену.
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Актёр Николай Костер-Вальдау, сыгравший роль Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», считает сцену с убийством ребёнка в пятом сезоне сериала самой...
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