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«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

22.06.2018 20:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Бресте о событиях 77-летней давности напомнила военно-историческая реконструкция. Для участия в ней прибыли представители из десятка стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как Брест начинал День всенародной памяти жертв Великой Отечественной, расскажет корреспондент Петр Бутрим.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

В руках у курсантов – портреты защитников Брестской крепости, а на плитах мемориала зажжены красные лампады, как символ памяти, которая не гаснет с годами. В Бресте вспомнили о тех кровавых событиях, которые изменили жизни миллионов людей десятков национальностей.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Элих Васхапов, руководитель делегации Ленинградской области:
Мечта жизни – побывать в Бресте, увидеть все то, что нам рассказывалось в детстве и юности.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Алексей Кот один из тех, кого та война не просто коснулась – оставила глубокие шрамы на всю жизнь. Юношей он потерял всю семью: родителей и брата расстреляли. 14-летний паренек взял в руки оружие и пошел воевать. Отголоски первого дня, с которого все началось, ветеран помнит по сей день.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Алексей Кот, ветеран Великой Отечественной войны:
Начали утром бомбить аэродром, где самолеты наши были. Ну а через некоторое время нагрянула эта стерва в деревню нашу, аресты начались.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

В стенах цитадели прозвучали военные песни, цветы и венки легли к Вечному огню воду и на воды Буга. Жертвы войны почтили минутой молчания. 

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Петр Бутрим, СТВ: 
Ранним утром 22 июня это знаковое место никогда не спит. Ведь для многих такое же утро 77 лет назад стало последним. Почтить память погибших пришли тысячи неравнодушных. И так же, как и в июне 1941, тишину нарушили выстрелы.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Инсценировка легендарных сражений по традиции развернулась на Кобринском укреплении – в первый из 1418 дней войны перенеслись больше 500 человек.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Реконструкторы из 11 стран воссоздали ключевые эпизоды обороны Брестской крепости. Более детально – атаки Матевосяна и, впервые, ефрейтора Волокитина, бой раненного майора Гаврилова, а также сдачу в плен женщин и детей. Обмундирование, оружие, техника – все образца 41-го года.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Николай Тубаев, участник военно-исторического клуба «Наследники победы»:
Мы приехали три дня назад, и уже у нас было казарменное положение. Как положено – честь, застегнутые верхние пуговицы, крючок. Уже тогда мы вошли в роль, если можно так сказать.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Александр Солодовников, участник военно-исторического клуба «Гарнизон»:
Переживаешь это дело. Просто чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться. Сердце колотится.

Юнармейцы из Московской области увидели оборону Брестской крепости впервые, и многие во время наглядного урока истории не смогли сдержать слез.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Ольга Сырых, юнармеец:
Очень трогательно. Все пропускаешь через себя. Это невероятная удача и честь в первую очередь для юнармейцев. Оказаться 22 июня так же в 4 утра на таком событии – это очень значимо.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Вспоминают тех, кто сражался за свободную и независимую Беларусь по всей стране. На севере – в Витебске – митинг прошел на воинском захоронении Успенской горки. Здесь братская могила и 11 именных. Место, где вечный покой обрели также три Героя Советского Союза – Иван Сиваков, Иван Янушковский и легендарный комбриг партизанского движения Минай Шмырев (или, как его называют, Батька Минай).

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Василий Становенков, ветеран Великой Отечественной войны:
Поклон сердечный всем, кто даровал нам жизнь без войны и нашим детям. И кто жизнь нам продлил. За то они смертью пали, а нам жизнь продлили.

«Чувства обуревают, до сих пор не могу отдышаться»: в Брестской крепости прошла реконструкция событий 22 июня 1941

Символично, что именно в этот день завершилась пограничная эстафета «100 лет на страже границ Отечества». Она стартовала в Минске 28 мая и прошла вдоль всей границы как напоминание о тех, кто принял на себя первый удар войны.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте о событиях 77-летней давности напомнила военно-историческая реконструкция. Для участия в ней прибыли представители из десятка стран,...
 
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