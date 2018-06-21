БТР проехал по легковушке на выезде из Гродно: кадры с места ЧП

Новости Беларуси. 22 июня в Гродно произошло необычное ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На окраине города на перекрестке механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем.





Из-за чего произошла авария, сейчас выясняют госавтоинспекторы и представители военного ведомства. Водителю автомобиля оказана помощь, его жизни ничего не угрожает.