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БТР проехал по легковушке на выезде из Гродно: кадры с места ЧП
Новости Беларуси. 22 июня в Гродно произошло необычное ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На окраине города на перекрестке механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем.
Из-за чего произошла авария, сейчас выясняют госавтоинспекторы и представители военного ведомства. Водителю автомобиля оказана помощь, его жизни ничего не угрожает.
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Новости Беларуси. 22 июня в Гродно произошло необычное ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На окраине города на перекрестке механик-водитель боевой...
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