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Дети из Сирии попробовали белорусские сладости

22.06.2018 21:12 — Разное | ОНТ  
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Сладостей много не бывает. Это наверняка знают дети не только в нашей стране, но и во всём мире! Одно название – «Праздник сладкого вкуса» – вызывает улыбку даже у взрослых. Попасть на такое необычное событие повезло детям из Сирии, которые приехали отдохнуть на Нарочи.

Эти дети никогда не видели Беларусь, но прошло чуть больше десяти дней и они уже знают, какой на вкус драник и даже выучили несколько слов на белорусском. Разница с родной Сирией разительна – здесь совсем другая палитра и красок и настроения.

Ясмин Насер Альдин: «Мне очень нравится, что здесь всё зелёное! Я такого количества деревьев и травы никогда не видела. Ярко раскрашены даже дома! У нас в Сирии много желтого песчаного цвета».

Ясмин приехала из Эс-Сувейда – южного сирийского города. Играет на гитаре и флейте. И очень любит петь. Самая любимая песня – про настоящую снежную сказку.

«От сердца к сердцу» – так называется специальная смена для ребят с непростой судьбой. Этим летом отдохнуть в национальном центре «Зубрёнок» приехали почти 150 сирийских детей. Но чужими они здесь себя не чувствуют – играют вместе со всеми и обязательно оставляют друг другу автографы на память.

Хайсам Абу Мухдаб, представитель сирийской делегации: «Сирийские дети безгранично рады, что их сюда пригласили. Они обмениваются с белорусскими детьми дружественными письмами. Очень ценят мир и стараются завести как можно больше друзей. У каждого много талантов – играют на инструментах, вышивают ковры и даже рисуют на стекле».

Сегодня для маленьких гостей устроили сладкий праздник. На площади «Дружбы» всем желающим предложили попробовать белорусские сладости. Правда, чтобы получить желанную конфету, нужно было сначала продемонстрировать свою ловкость и сноровку.

Свои лучшие сладости и подарки подготовила кондитерская фабрика «Спартак». Предприятие не боится экспериментов и постоянно обновляет линейку вкусов. И такие дегустации показывают, что белорусские кондитеры на верном пути.

Захватив столько сладостей можно смело отправляться в путешествие. Завтра дети едут знакомиться со столицей. А потом свои тайны и легенды сирийцам расскажут главные замки Беларуси в Мире и Несвиже

 
 
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​Сладостей много не бывает. Это наверняка знают все дети не только в нашей стране, но и во всём мире! Одно название – «Праздник сладкого вкуса» – вызывает улыбку...
 
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