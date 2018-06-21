Дональд Трамп продлил санкции против КНДР ещё на год

Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций против КНДР ещё на год. Соответствующий документ опубликован Белым домом.

Как отмечается, это связано с риском распространения используемых для производства ядерного оружия материалов, а также с политикой КНДР. Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР и США. На нём американский лидер заявил о том, что в перспективе хотел бы снять санкции с КНДР. «Санкции будут сняты тогда, когда мы удостоверимся, что ядерного оружия больше нет», – сказал Трамп.