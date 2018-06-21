Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Шкловский район

Александр Лукашенко 22 июня посетил Шкловский район и конкретно – холдинг «Купаловское». Он был создан около года назад, а должен стать новым этапом в развитии сельского хозяйства всей Беларуси.

Суть в том, что будущее – за предприятиями с полным циклом производства, переработки и реализации продукции. Аграриям сложно не согласиться, ведь даже за год в новых условиях они уже видят результат. Но останавливаться рано. Агросектору, как и любой другой отрасли, нужно новое дыхание. Мощные, самодостаточные и главное – эффективные сельхозпроизводства помогут и сохранить свой рынок, и успешно конкурировать на зарубежных.

Говорили и о китах, на которых зиждется успех – дисциплина (трудовая и технологическая), собственно технологии, желание самих аграриев работать на своей земле. А для этого в сфере сельского хозяйства должны расти зарплаты.

У 2,5 тысяч бычков на сельхозпредприятии «Большие Славени» настоящее раздолье – больше свободы и пространства для выгула. Недавно здесь перешли на новую – беспривязную – технологию выращивания крупнорогатого скота.

Новые условия тут же отразились на привесах – критерий, который влияет на эффективность сельхозпредприятия. В сутки бычки прибавляют по 800 граммов. Раньше редко доходило до 500. Почувствуйте разницу, – говорит главный зоотехник – кормим тем же, поменяли лишь условия. Результат – на весах.

Максим Держальцев, главный зоотехник сельхозпредприятия «Большие Славени»: «Это не такие здания, где постоянная загазованность, аммиак, постоянно открыты окна-двери. Здесь созданы самые благоприятные условия, которые можно создать животному, чтобы оно росло и набирало вес».

Вообще, веськомплекс родом из 1980-ых. Сегодня под старыми крышами идёт большая реконструкция. Новые здания решили не строить – дорого. Новый комплекс на 400 голов стоит минимум 600 тысяч рублей. А открытая площадка – вдвое дешевле.

«Большие Славени», а еще «Амкодор-Шклов» и «Новогородищеское» – всё это звенья одного крупного холдинга «Купаловское». Его сформировали год назад, чтобы повысить эффективность сельхозпроизводства. Есть первые успехи: увеличилось производство зерна, рапса, молока и мяса. Но главное пока не сделано – не удалось превратить отдельные предприятия в единый мощный производственный узел. Вот он – повод для рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область.

Приезд Президента – под аккомпанемент раскатов грома. Кто-то заметил: быть грозе. Имея в виду, наверняка, не только погоду. Так и вышло: Александр Лукашенко остановил традиционные отчёты – свежие данные по покосу у него и так каждый день на столе (кстати, работы практически завершены), сделав акцент на разборе проблем.

Оценивая ситуацию в агросекторе, Президент отметил – отрасль местами упёрлась в потолок. Чтобы в дальнейшем конкурировать на рынках и сохранить статус успешного экспортёра продуктов питания, надо предпринимать новые шаги. И формирование холдингов – один из них.

Один из принципов холдинговой структуры – организация производства по полному циклу: от поля до прилавка. На всём пути можно снижать себестоимость продукции. Скажем, иметь собственные корма выгоднее, чем их покупать на стороне – а это удешевляет себестоимость молока. Кстати, «Купаловскому» ещё предстоит наладить собственную переработку. Но это позже. Гораздо важнее сейчас решить финансовые вопросы – пока у каждого предприятия свои счета и бухгалтерия.

Александр Лукашенко напомнил: чёткая и понятная структура агрохолдинга повышает не только эффективность работы, но и инвестиционную привлекательность сельскохозяйственных активов.

И, конечно, таким внешним видом инвесторов не привлечь, скорее, отпугнуть – в вопросе наведения лоска Президент советует брать пример с фермеров.

От холдинга – на уровень района. Всё его руководство, включая директоров основных сельхозпредприятий, собралось в одном месте, чтобы поговорить с Александром Лукашенко. И если глава Шкловского района больших проблем не видит (мол, 70% молока экстра-класса – и этого достаточно), то помощник Президента куда более откровенен. Есть и хозяйства, где средний надой – 1300 литров, и где падёж скота обернулся уголовными делами.

Но как сломать привычки, которые за годы закостенели? Надзирателя к каждому не приставишь, да и не надо, – уверен Президент. Но соблюдение технологий – это не прихоть, а необходимость. Тому, кто этого до сих пор не понял, не место в сельском хозяйстве. Таково требование Александра Лукашенко.

Время уговоров прошло. Это с одной стороны. А с другой в Беларуси нет места борьбе интересов – частных и государственных. Именно с позиции соблюдения государственных интересов на совещании детально разбирают едва ли не каждое предприятие района. А в качестве антипримера Александр Лукашенко приводит Россию. Противостояние, лоббирование частных интересов – вот в чём первопричина «молочных» войн. Ведь поводов усомниться в качестве белорусской «молочки» нет. К слову, накануне она пришлась по вкусу главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяну Коэ.

Такое признание дорого стоит. А ведь всего этого могло и не быть. Александр Лукашенко не раз рассказывал, как, только став Президентом, оказался перед выбором – спасать ли тонущее сельское хозяйство. Скептики не верили, что искусственное дыхание поможет. Двигаться решили на ощупь. Первые пять лет боролись за выживание, а на сегодня нарастили такие мускулы, что деревня кормит не просто страну – полмира. Но ведь нужно двигаться дальше.

Кадры решают всё. Старая истина, но в обновлённом варианте звучит так: начните именно с кадров. Каждый человек должен быть по-настоящему на своём месте.

То есть и Купаловское, и любое другое хозяйство может быть прибыльным и эффективным, – уверен Президент. Да, Шкловскому району и повезло, и не повезло одновременно. Совсем рядом Орша, которая по поручению Президента переживает второе рождение. Там лес рубят – в Шклове щепки летят. Александр Лукашенко подчёркивает: от его внимания району не спрятаться, не скрыться. Но ведь именно он может и должен стать примером для других.

Президент обещает приезжать как можно чаще, и следующий визит в Могилёвскую область не за горами. Все силы должны быть брошены на создание мощных объединений, которые сочетаютсильные стороны входящих в них элементов. Ведь таким игрокам проще продвигать свои интересы и, как в данном случае, продукцию. Это то самое правило, которое верно и в политике, и в экономике, и в сельском хозяйстве.