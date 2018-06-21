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В Гродно боевая машина пехоты смяла легковой автомобиль (видео)

22.06.2018 21:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно боевая машина пехоты смяла легковой автомобиль (видео)
autogrodno.by

Как стало известно, инцидент произошел около 16.30 22 июня на перекрестке дорог в районе АЗС н.п. Ласосно на окраине Гродно. Гражданские автомобили стояли на перекрестке и пропускали транспорт военных.

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В это время на повороте неожиданно занесло боевую машину пехоты (БМП), которая наехала на легковой автомобиль «Фольксваген». В это время в ней находился водитель.

Военная техника буквально смяла левую часть легковушки, где и находился мужчина. По счастливой случайности его сиденье «сложилось» и он оказался в лежачем положении. Водителю зажало ноги элементами панели, однако его удалось своевременно деблокировать, опасных для жизни травм удалось избежать.

В Гродно боевая машина пехоты смяла легковой автомобиль (видео)
 

Как сообщили представители Минобороны, сейчас жизнь пострадавшего мужчины вне опасности. В данный момент выясняются причины и обстоятельства происшествия. Водителю легковушки возместят ущерб.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Водитель легковушки чудом остался жив, его жизнь вне опасности.
 
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