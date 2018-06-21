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Память жертв Великой Отечественной войны почтили на Белорусском вокзале в Москве

22.06.2018 21:26 — Разное | ОНТ  
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Памятные мероприятия проходят 22 июня не только в Беларуси, но и в России. В 4 часа утра в стране началась акция «Свеча памяти». Во всех городах и посёлках зажигались лампады в память о 1418-ти днях самой страшной в истории человечества войны. А вечером эпицентром событий стал московский Белорусский вокзал – один из символов общей трагедии и общей Победы.

Белорусский вокзал в Москве – ворота на фронт. Он помнит сотни тысяч прощаний, которые так и не стали кратными встречам. Именно отсюда летом 1941-го на Запад уходили первые эшелоны на фронт, и здесь же собирались горожане, чтобы услышать сводки Совинформбюро. Каждый год 22 июня сюда снова приходят люди, чтобы от Москвы до Бреста звучало непрерывно: «Мы помним!».

«Вставай, страна огромная!» впервые спето именно в зале ожидания Белорусского вокзала. Тогда уже четыре дня защитники Брестской крепости сражались с фашистами. Эшелоны из Москвы один за другим отправлялись на помощь. Чтобы помнили сегодня, знаменитый «Комбат», ушедший в последнюю атаку – на фасаде вокзала. Молодые солдаты, словно ждущие команды «по вагонам!». Отголоски той войны – в музыке военных лет, портретах погибших и в словах живых свидетелей.

Родственникам солдат, не вернувшихся с фронта, сегодня на Белорусском вокзале вручали медали их отцов и дедов. Кстати, по данным Центрального архива Минобороны России, награды ещё не нашли около миллиона героев. Ведомство сейчас создаёт картотеку и ведёт поиск семей награждённых, чтобы передать им боевые ордена.

С этой акции на Белорусском вокзале для многих российских ветеранов только начинается череда памятных встреч. Те, кому позволяет здоровье, уже собираются в Беларусь, чтобы с однополчанами отметить День Независимости и день освобождения нашей страны. 3 июля их ждут в Минске, а значит повода далеко убирать пиджаки и кители с наградами у победителей ещё нет. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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​Памятные мероприятия проходят 22 июня не только в Беларуси, но и в России. В 4 часа утра в стране началась акция «Свеча памяти». Во всех городах и посёлках...
 
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