Сегодня в Ивьевском районе прием граждан провел Андрей Павлович Худык

Сегодня в Ивьевском районе прием граждан провел министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Павлович Худык.

Одно из поступивших обращений – коллективное, и касается аренды водных объектов. По мнению заявителей, арендатор требует оплату за возможность порыбачить на арендуемом им водоеме, не создав при этом необходимых условий, которые в этом случае прописаны на законодательном уровне. Министр пообещал, что после детального изучения ситуации заявителям будет дан аргументированный письменный ответ.





По второму обращению о правомерности наложения штрафа заявительнице разъясненено в ходе беседы.

Накануне приема Андрей Павлович принял участие в заседании районного исполнительного комитета. Кроме того, в сопровождении председателя Ивьевского райисполкома Александра Ивановича Булака, начальника инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Василия Николаевича Шлыка, министр посетил в районе ряд объектов .



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Большую заинтересованность вызвало посещение питомника Ивьевского ГЛХУ, где с успехом применяют новейшие технологии в выращивании самых различных пород деревьев, кустарников, тем самым внося свою лепту в сохранение богатства и красоты белорусского леса, его многообразной флоры и фауны.

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