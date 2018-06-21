Белорус вез запчасти к стрелковому оружию. Его задержали украинские пограничники

Нарушителя задержали в пункте пропуска «Новые Яриловичи». Во время проведения погранично-таможенного оформления автобуса, который направлялся в Гомель , у одного из пассажиров в багаже обнаружены 18 запасных частей, внешне похожих на детали к стрелковому оружию, а также штык к винтовке Мосина образца 1891 года.





«Белоруса задержали и передали правоохранительным органам. Они изучат обстоятельства и потом будут принимать решение о его правовой ответственности», — сообщил Слободян.





За незаконное перемещение оружия и запчастей Уголовным кодексом Украины предусмотрен как штраф, так и лишение свободы.



