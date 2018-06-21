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Фото: гигантские крысы атаковали город в Швеции
Шведский город Сундсвалль наводнили крысы гигантских размеров.
Об этом
По словам очевидцев, крысы, появившиеся в Сундсвалле, были совсем не похожи на грызунов, обитающих в лесах Швеции:
«Это вам не обычные лесные крысы, они размером с кошку».
Жителям одного из районов города из-за грызунов рекомендовали держать двери и окна закрытыми, не оставлять в парках пищевых отходов, а учащихся в одной из школ не выпускали из здания во время перемен.
По всей видимости, причиной появления огромных крыс стал переезд центра утилизации отходов, что лишило грызунов места обитания.
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Шведский город Сундсвалль наводнили крысы гигантских размеров.
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