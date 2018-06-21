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В Москве задержан белорус по подозрению в изнасиловании 8-летнего сына православного священника
Московские сайты сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Беларуси, которого подозревают в многократных изнасилованиях несовершеннолетнего.
В милицию обратился отец мальчика, который является священником в храме Иверской иконы Божией Матери. Он и указал на преступника.
Священник нанял белоруса на работу для выполнения хозяйственных работ.
Предполагается, что местом преступлений была бытовка, где проживал белорус.
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Московские сайты сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Беларуси, которого подозревают в многократных изнасилованиях...
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