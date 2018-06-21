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Чудо: боевая машина пехоты врезалась в легковой автомобиль на выезде из Гродно. И все живы!
Информировали в Министерстве обороны.
autogrodno.by
Водитель автомобиля Volkswagen покидал Гродно днем в пятницу, 22 июня. В это время возле автозаправочной станции населенного пункта Ласосно механик-водитель боевой машины пехоты поворачивал и не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в левую часть легкового автомобиля, где сидел водитель Volkswagen. БМП двигалась в составе организованной колонны военной техники,
Мужчину спасло то, что сиденье разложилось, и он оказался в лежачем положении. Водителю придавило ноги, но обошлось без опасных для жизни ранений.
Volkswagen был поврежден. Мужчине оказали медицинскую помощь, угрозы для его жизни нет.
Причины аварии выясняют сотрудники ГАИ и ВАИ.
Возмещение ущерба, причиненного в результате столкновения, будет организовано в соответствии с законодательством.
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Информировали в Министерстве обороны.
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