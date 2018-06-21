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Чудо: боевая машина пехоты врезалась в легковой автомобиль на выезде из Гродно. И все живы!

22.06.2018 20:54 — Разное | Партизан  
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Информировали в Министерстве обороны.


autogrodno.by
Водитель автомобиля Volkswagen покидал Гродно днем в пятницу, 22 июня. В это время возле автозаправочной станции населенного пункта Ласосно механик-водитель боевой машины пехоты поворачивал и не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в левую часть легкового автомобиля, где сидел водитель Volkswagen. БМП двигалась в составе организованной колонны военной техники, пишет sb.by




Мужчину спасло то, что сиденье разложилось, и он оказался в лежачем положении. Водителю придавило ноги, но обошлось без опасных для жизни ранений.

Volkswagen был поврежден. Мужчине оказали медицинскую помощь, угрозы для его жизни нет.

Причины аварии выясняют сотрудники ГАИ и ВАИ.
Возмещение ущерба, причиненного в результате столкновения, будет организовано в соответствии с законодательством.


 
Теги: Гродно
 
 
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