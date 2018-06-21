|
Куртка кожаная, шапка норковая: кандидат в депутаты в Турции вызвал фурор... на пляже
Остались считанные часы до проведения внеочередных выборов в Турции.
Как
Кандидат в депутаты от провинции Орду Муаммар Билгич, придя на пляж и войдя в воду в костюме, просил купающихся отдать за него свои голоса.
Билгич оказался человеком без комплексов. В мокром костюме он без тени смущения рассказывал отдыхающим о своей политической платформе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остались считанные часы до проведения внеочередных выборов в Турции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)