Куртка кожаная, шапка норковая: кандидат в депутаты в Турции вызвал фурор... на пляже

передает Oxu.Az со ссылкой на CNN Turk, в социальных сетях произвели большой резонанс курьезные действия кандидата в депутаты от партии «Саадет», который, приложив все усилия, осуществлял подготовку к выборам. КакOxu.Az со ссылкой на CNN Turk, в социальных сетях произвели большой резонанс курьезные действия кандидата в депутаты от партии «Саадет», который, приложив все усилия, осуществлял подготовку к выборам.





Кандидат в депутаты от провинции Орду Муаммар Билгич, придя на пляж и войдя в воду в костюме, просил купающихся отдать за него свои голоса.













Билгич оказался человеком без комплексов. В мокром костюме он без тени смущения рассказывал отдыхающим о своей политической платформе.



