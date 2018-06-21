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Зайдес готов вложить сто тысяч долларов в мемориал "Куропаты" и изменить формат
22 июня владелец ресторана в Куропатах Леонид Зайдес встретился с лидером партии БНФ Григорием Костусёвым и американским адвокатом Юрием Зенковичем. По словам Костусёва, Зайдес вышел на него через друзей.
Фото Еврорадио
Бизнесмен предложил три пути решения нынешней ситуации вокруг Куропат:
— владелец готов продать комплекс целиком по балансовой стоимости представителю общества, который использует застройку в других целях,
— владелец готов вложить сто тысяч долларов в мемориал Куропаты и изменить формат своего учреждения — с развлекательного на семейный,
— владелец готов предоставить одно из зданий комплекса для создания в нём музея "Куропаты", передать общественной и политической организации на баланс это помещение. Отгородить его от комплекса, обеспечивать коммуналку, переформатировать комплекс с развлекательного в семейный.
"Хотелось бы по максимуму воспользоваться возможностью и превратить это учреждение в мемориал Куропаты. Но я понимаю, что среди представителей демократического общество не найдётся человека, который смог бы выкупить этот комплекс целиком и перевести его в формат мемориала. Если найдётся такой человек, или несколько лиц, которые хотели бы вложить средства, то это был бы самый идеальный вариант", — говорит Костусёв в беседе с
На 29 июня запланирована большая встреча владельцев комплекса, защитников Куропат и властей.
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22 июня владелец ресторана в Куропатах Леонид Зайдес встретился с лидером партии БНФ Григорием Костусёвым и американским адвокатом Юрием Зенковичем. По словам...
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