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Зайдес готов вложить сто тысяч долларов в мемориал "Куропаты" и изменить формат

22.06.2018 20:40 — Разное | Партизан  
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22 июня владелец ресторана в Куропатах Леонид Зайдес встретился с лидером партии БНФ Григорием Костусёвым и американским адвокатом Юрием Зенковичем. По словам Костусёва, Зайдес вышел на него через друзей.

Зайдес готов вложить сто тысяч долларов в мемориал "Куропаты" и изменить формат
Фото Еврорадио

Бизнесмен предложил три пути решения нынешней ситуации вокруг Куропат:

 

— владелец готов продать комплекс целиком по балансовой стоимости представителю общества, который использует застройку в других целях,

 

— владелец готов вложить сто тысяч долларов в мемориал Куропаты и изменить формат своего учреждения — с развлекательного на семейный,

 

— владелец готов предоставить одно из зданий комплекса для создания в нём музея "Куропаты", передать общественной и политической организации на баланс это помещение. Отгородить его от комплекса, обеспечивать коммуналку, переформатировать комплекс с развлекательного в семейный.

 

"Хотелось бы по максимуму воспользоваться возможностью и превратить это учреждение в мемориал Куропаты. Но я понимаю, что среди представителей демократического общество не найдётся человека, который смог бы выкупить этот комплекс целиком и перевести его в формат мемориала. Если найдётся такой человек, или несколько лиц, которые хотели бы вложить средства, то это был бы самый идеальный вариант", — говорит Костусёв в беседе с Еврорадио.

 

На 29 июня запланирована большая встреча владельцев комплекса, защитников Куропат и властей.

 
 
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22 июня владелец ресторана в Куропатах Леонид Зайдес встретился с лидером партии БНФ Григорием Костусёвым и американским адвокатом Юрием Зенковичем. По словам...
 
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