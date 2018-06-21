Бизнесмен предложил три пути решения нынешней ситуации вокруг Куропат:

— владелец готов продать комплекс целиком по балансовой стоимости представителю общества, который использует застройку в других целях,

— владелец готов вложить сто тысяч долларов в мемориал Куропаты и изменить формат своего учреждения — с развлекательного на семейный,

— владелец готов предоставить одно из зданий комплекса для создания в нём музея "Куропаты", передать общественной и политической организации на баланс это помещение. Отгородить его от комплекса, обеспечивать коммуналку, переформатировать комплекс с развлекательного в семейный.

"Хотелось бы по максимуму воспользоваться возможностью и превратить это учреждение в мемориал Куропаты. Но я понимаю, что среди представителей демократического общество не найдётся человека, который смог бы выкупить этот комплекс целиком и перевести его в формат мемориала. Если найдётся такой человек, или несколько лиц, которые хотели бы вложить средства, то это был бы самый идеальный вариант", — говорит Костусёв в беседе с Еврорадио.

На 29 июня запланирована большая встреча владельцев комплекса, защитников Куропат и властей.