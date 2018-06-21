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Фотофакт: Лукашенко приехал, а стены докрасить не успели
Александр Лукашенко и другие чиновники на фоне недокрашенной стены во время визита в Шкловский район 22 июня.
Фото: president.gov.by/
Александр Лукашенко и другие чиновники на фоне недокрашенной стены во время визита в Шкловский район 22 июня.
На забавную деталь обратил внимание Виктор Малишевский в
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Александр Лукашенко и другие чиновники на фоне недокрашенной стены во время визита в Шкловский район 22 июня.
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