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Смотрите, как выглядит жительница Гродно, которая представит Беларусь на "Миссис Вселенная-2018"
Светлана Скок - Бьюти-дизайнер, заместитель директора одного из швейных производств, жена и мама восьмилетней дочери.
Именно она едет от Беларуси на самый престижный конкурс красоты и таланта для замужних женщин "Миссис Вселенная - 2018", который состоится в декабре на Филиппинах,
«Светлана четыре года занимается большим теннисом, в свободное время читает книги, играет на пианино», - пишет в социальной сети Светлана Кузнецова (Крук), которая завоевала титул «Миссис Вселенная» в 2013 году. Пользователи инстаграмма оставили под постом более десятка комментариев. В одном из них говорится:
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Светлана Скок - Бьюти-дизайнер, заместитель директора одного из швейных производств, жена и мама восьмилетней дочери.
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