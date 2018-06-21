Именно она едет от Беларуси на самый престижный конкурс красоты и таланта для замужних женщин "Миссис Вселенная - 2018", который состоится в декабре на Филиппинах, пишет «Гродненская правда».



«Светлана четыре года занимается большим теннисом, в свободное время читает книги, играет на пианино», - пишет в социальной сети Светлана Кузнецова (Крук), которая завоевала титул «Миссис Вселенная» в 2013 году. Пользователи инстаграмма оставили под постом более десятка комментариев. В одном из них говорится: «Участие в таком грандиозном конкурсе - это ужепобеда. Но все равно хотим привезти корону в Беларусь. Ты ее достойна».