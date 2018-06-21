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Транспортно-логистический центр откроется в пункте пропуска «Каменный Лог»
Первый транспортно-логистический центр на границе с Литвой откроется этим летом. Он разместится вблизи пункта пропуска «Каменный Лог». Сегодня это крупнейшая транспортная артерия в направлении Литвы.
За сутки здесь проезжает больше тысячи грузовиков. Сервисная зона активно строится, в том числе склад и стоянка. Впредь перевозчикам не придётся оформлять и документы на транзит. А чтобы сэкономить время, их даже можно будет подать заранее в электронном виде. В среднем водители на границе будут проводить не более 15 минут – столько займёт контроль.
В ближайшие два года транспортно-логистический центр откроется в пункте пропуска «Берестовица» на границе с Польшей.
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Первый транспортно-логистический центр на границе с Литвой откроется этим летом. Он разместится вблизи пункта пропуска Каменный Лог. Сегодня это крупнейшая...
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