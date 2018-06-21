Встреча министров энергетики США и России состоится в Вашингтоне 26 июня

Министр энергетики США Уильям Перри пригласил своего российского коллегу Александра Новака на встречу в Вашингтон на следующей неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Встреча состоится во вторник, когда в Вашингтоне стартует Всемирный газовый конгресс, через несколько дней после заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти.