|
Встреча министров энергетики США и России состоится в Вашингтоне 26 июня
Министр энергетики США Уильям Перри пригласил своего российского коллегу Александра Новака на встречу в Вашингтон на следующей неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Встреча состоится во вторник, когда в Вашингтоне стартует Всемирный газовый конгресс, через несколько дней после заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр энергетики США Уильям Перри пригласил своего российского коллегу Александра Новака на встречу в Вашингтон на следующей неделе, сообщает The Wall Street Journal со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)