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Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

22.06.2018 20:04 — Разное | Интерфакс  
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Футболисты сборной Нигерии добились победы над национальной командой Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Волгограде в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу нигерийцев. Оба гола в их составе провел экс-футболист московского ЦСКА Ахмед Муса, сделав это на 49-й и 75-й минутах противостояния.

На 83-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Нигерии, однако Гилфи Тор Сигурдссон с 11-метровой отметки нанес неточный удар.

Таким образом, Нигерия набрала 3 очка, с которыми занимает второе место в группе D. На первом месте находится Хорватия (6), которая уже обеспечила себе выход в плей-офф. Третью строчку занимает Исландия, четвертую - Аргентина. У Исландии по сравнению с Аргентиной лучше показатель по забитым и пропущенным мячам.

 
 
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Футболисты сборной Нигерии добились победы над национальной командой Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая в...
 
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