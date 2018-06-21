Шведский музыкальный фестиваль отменили из-за нападений на девушек

Масштабный музыкальный фестиваль Bråvalla в Швеции прекратил своё существование из-за ряда изнасилований участниц, заявляет компании FKP Scorpio, выступавшая организатором мероприятия.

В 2017 году во время фестиваля произошло 11 нападений. Полиции удалось арестовать некоторых злоумышленников. Еще годом ранее около 40 девушек пожаловались на домогательства со стороны иностранцев. Одна из пострадавших рассказала, что это были мигранты.