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Двор Несвижского замка Радзивиллов принял «Вечер классического балета»

22.06.2018 21:59 — Разное | ОНТ  
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Танцы до первой звезды. И после! «Вечер классического балета» прошёл во всемирно известном дворе-колодце Несвижского замка. Девятый раз практически все службы Большого театра оставили родные стены. 

Выездной фестиваль – не только спектакли на свежем воздухе. Звуки музыки в залах, где выступали артисты ещё радзивилловской труппы, а также под сводами храма.

Ноту «до» здесь взяли задолго до выездных «Вечеров Большого театра». 455 лет назад в Несвиже отпечатан «Канционал» – один из первых сборников наших песен. Может, это его держит Сымон Будный?

Увертюра к open-air-фестивалю – концерт в Фарном костёле. Для проверки акустики было 425 лет. Сегодня – программа «Белорусский романтизм». «Молитва» Радзивилла, «Гимн» Монюшко ... При чём тут Шуберт?

Австрийский композитор (по легенде) написал свою «Ave Maria» под впечатлением от истории простой несвижской девушки. Обманул князь «Пане Коханку». Соло на трубе.

Первый вечер – балета. Ему не нужно лишних фраз. Однако «Сонеты» Шекспира – под незабываемый голос Валерия Анисенко. Также в программе – новый «Корсар». И куда же без «Лебединого озера»?

Естественные декорации (замку 435 лет), искусственный партер. 950 мест – чуть меньше, чем в минском зале. Впрочем, большое видится на расстоянии.

Оркестр Большого сегодня уехал большим составом (82 человека) в Гамбург. Слух меломанов Несвижа не пострадает. Субботнюю «Травиату», воскресный гала-концерт звёзд оперы и балета и много чего другого сыграют, как по нотам. 

 
 
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​Танцы до первой звезды. И после! «Вечер классического балета» прошёл во всемирно известном дворе-колодце Несвижского замка. Девятый раз практически все службы...
 
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