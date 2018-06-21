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Футбол: «Днепр» уступил минскому «Торпедо» в первом матче 13-го тура Высшей лиги
В футбольном чемпионате Беларуси стартовал 13-й тур. 22 июня состоялся один матч.
В Могилёве «Днепр» принимал дебютанта первенства – столичное «Торпедо». Обе команды не побеждали в последних пяти играх. Итог поединка – 2:1 в пользу гостей. Центральный матч тура состоится в воскресенье, когда БАТЭ сыграет с солигорским «Шахтёром».
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В футбольном чемпионате Беларуси стартовал 13-й тур. 22 июня состоялся один матч.
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