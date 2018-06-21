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Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

22.06.2018 21:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 1000 рублей – такой должна быть средняя зарплата у тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июня в ходе рабочей поездки в Могилевскую область эту задачу Александр Лукашенко поставил перед чиновниками. Им предстоит ее решить в течение двух лет. На совещании шла речь не только об экономике в целом, но и о решении насущных проблем людей, занятых в агросекторе.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Например, государство может продать некоторые сельхозпредприятия частникам, но под железное требование Президента – не обидеть людей. Они должны получать достойную зарплату. Глава государства напомнил, что главное не валовые показатели, а реальная эффективность.

Корреспондент Алена Сырова о проблемах, которые были обозначены в ходе поездки Президента, и путях их решения.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Александр Лукашенко: «Дурных денег не будет. Вам придётся в «Купаловском» отрабатывать все свои стройки»

Выращивание, переработка и выгодная продажа своей же сельхозпродукции – иными словами полный цикл производства – ключ к развитию современного агропредприятия. Успешнее и гораздо быстрее с такой задачей способны справиться большие агрокомплексы. По поручению главы государства слиянием трех убыточных хозяйств появился холдинг «Купаловское». Его создание, по замыслу, должно увеличить эффективность работы и оптимизировать распределение ресурсов, прежде всего финансовых. Год спустя Александр Лукашенко отправился с визитом на предприятия, входящие в состав пилотного агрокомплекса.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Александр Лукашенко: «Цель одна – эффективное производство. В противном случае вы не выживете»

Президент посетил комплекс по откорму крупного рогатого скота «Большие Славени», где специализируются на производстве мяса. За 1,5 месяца здесь на фундаментах старой фермы построили комплекс по откорму скота на 1000 голов. Сейчас идет реконструкция старого, рассчитанного на 3000. Бычков сюда планируют поставлять из тех холдингов района, которые больше заточены на растениеводство и производство молока. Они же помогут кормами, а выручка будет делиться между всеми.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Василий Витюнов, председатель Шкловского райисполкома:
Создание такой агропромышленной структуры даст району прежде всего увеличение производства валовой продукции. Ну а на основании производства валовой продукции, естественно, вырастут финансовые результаты, улучшится благосостояние жителей благодаря увеличению заработной платы работников.

Здесь уже перешли на беспривязное содержание животных. Бычки гуляют на свежем воздухе и едят когда захотят. В результате привесы резко увеличились.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Александр Прудников, директор ЗАО «Больщие Славени»:
Раньше мы получали 520-540 грамм. Сейчас привес составляет 850-857 грамм. То есть уже результат на лицо. Рентабельность производства говядины в хозяйстве была -28 %. Уже сейчас, через полтора месяца, у нас рентабельность выходит -12-13 %. Стремимся к тому, чтобы к концу года выйти на положительную рентабельность.

Животные круглый год будут обитать на улице под навесами. Аграрии уверяют: бычкам не страшен даже сильный мороз, были бы сухое сено, корм и вода.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Максим Держальцев, главный зоотехник ЗАО «Большие Славени»:
Беспривязное содержание лучше тем, что животное предоставлено само себе и выбирает то, что ему хочется. Оно не зафиксировано на стойловом содержании. Хочет – отдыхает, хочет – подошло к кормовому столу и ест, пьет воду.

У нас установлены поилки закрытого типа. Их преимущество в том, что вода, которая находится в них, не соприкасается с атмосферой. То есть все осадки стекают, в воду ничего не попадает – ни грязь, ни мусор.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Президент потребовал как можно быстрее навести порядок и лоск, чтобы у потенциальных инвесторов изначально не складывалось отрицательное мнение о предприятии.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо наводить лоск, вплоть до привлечения скотников здесь. Считайте, это ваш дом. Иначе быть не может. Вы должны работать как работает фермер-частник: это мое. Это проект государственной важности, мы его должны реализовать.

Если придет сюда частник, косо посмотрит: «Нет, я в это деньги вкладывать не буду». Поэтому привлечь надо людей, показать товар лицом.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Александр Лукашенко отметил, что за 15 лет, прошедших со старта программы модернизации агропромышленного комплекса, в Беларуси удалось реанимировать этот сектор экономики, обеспечить продовольственную безопасность страны. Теперь задача иная – научиться зарабатывать и продавать то, что производим.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Александр Лукашенко:
Я думаю, что если мы создадим этот холдинг – не просто хозяйство – это будет новый этап. Особенность в чем: бюджетных денег нет, спасать нам не надо никого.

Даже если вы будете плохо работать, я вам так, по-крестьянски скажу: «Работайте». Если вы не хотите производить и нормально жить – ну и не производите. Живите за копейки. Хотите – давайте ввязываться в эту драку, как сказал вице-премьер. Давайте двигаться вперед.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Сегодня для нас открыты крупнейшие мировые рынки, такие как Китай, Россия, страны Африки. Есть ресурсы, но зачастую качество конечного продукта сильно страдает из-за несоблюдения технологий производства.

Александр Лукашенко: «Кто хочет работать на земле без помещика, тот сегодня работает»

Помощник Президента Геннадий Лавренков высказал мнение, что исправить ситуацию могла бы прямая зависимость зарплаты работника от конечного результата.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Геннадий Лавренков, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
Средняя зарплата – одна из самых высоких в сельском хозяйстве, даже без «Александрии» – практически 600 рублей получается. Но у кого-то удельный вес зарплаты в выручке до 20 %. А есть хозяйства, у которых под 40 % подходит. То есть идет проедание.

То есть пока по каждой ферме не будет учета во что обходится это молоко и как сделать так, чтобы оно было дешевле, чтобы была высокая рентабельность, это будет сделать достаточно сложно.

Качественный и квалицированный труд должен быть достойно оплачен. Потому средняя заработная плата в агросфере в ближайшие два года должна достигнуть отметки в 1000 рублей.

Александр Лукашенко в «Купаловском»: Надо наводить лоск

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

Во время совещания глава государства не раз подчеркивал: задача государства – обеспечить достойную и комфортную жизнь людям, задача бизнеса и руководителей предприятий – зарабатывать и строить работу максимально эффективно.

 
 
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Новости Беларуси. 1000 рублей – такой должна быть средняя зарплата у тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июня в ходе рабочей поездки в...
 
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