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Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет
Сегодня в исторической экскурсии мы попробуем найти в Минске исчезнувшую улицу – Юрьевскую.
А когда-то она была одной из самых фешенебельных в столице. Для начала отправляемся на улицу Ленина, былую Губернаторскую.
Именно здесь находилась Городская дума, в здании которой прошло первое заседание Минского Совета рабочих депутатов. Здание находилось на углу Губернаторской, как раз, в сторону Юрьевской.
Интересно, что тогда право голоса имели только обеспеченные минчане, которые вносили треть общегородского дохода своими налогами, под этими и другими платежами. Так, в списке гласных дома были такие известные фигуры, как банкир Афанасий Венгеров, врач Осип Лунц, и городской голова Кароль Чапский.
Посмотрите, какая у него вкусная реклама на польском языке. В доме №4 по правой её стороне, если смотреть с Губернаторской, до конца 70-х годов XIX века жил знаменитый доктор Вильгельм Гинденбург. Какое-то время он содержал здесь аптеку.
А напротив – 5-й дом, дом Здзеховского, там находилась очень любопытная организация – «Общество правильной охоты».
Если в Лондоне говорили, что человек пошёл на Харли-стрит – это означало, что он пошёл к врачу, потому что там жили самые лучшие доктора.
Вот здесь на углу с Энгельса, тогда Петропавловской, стоял дом братьев Раковщиков, которые работали зубными врачами.
А в конце 70-ых годов XIX века в этом доме по инициативе минского врача Сигизмунда Свентицкого была основана бесплатная «лечебница для приходящих бедных больных при Обществе Минских Врачей».
Но, к сожалению, город не нашёл на неё средств, и через несколько лет больница закрылась.
Вадим Зеленков:
Но всё это было, скорее, аттракционом.
И находился он примерно там, где сейчас середина Октябрьской площади.
Впрочем, к авиации он не имел ни малейшего отношения.
Какой шикарный слог этой рекламы: «Интересно каждой заказчице лично убедиться».
Ну что же, уважаемые зрительницы, если у вас есть машина времени, попробуйте убедиться.
В начале ХХ века на месте современного Дворца профсоюзов стоял знаменитый на весь город «Аквариум».
В 1906 году здесь выступала бесстрашная артистка на воздушной трапеции Мадемуазель Sevilla.
Здесь минчане отмечали Новый год, причём, в меню входило не только шампанское, но и борщ с пирожками. Место было престижное и недешёвое.
Вадим Зеленков:
Судьба «Аквариума» была интересной: во время немецкой оккупации он сменил имя, назывался «Винтергарден», по-немецки это – «зимний сад» , но интересно, что в газетной рекламе того времени писалось это русскими буквами. А потом, когда в 20-м году установилась советская власть – это уже был белорусский рабочий клуб. 2 года здесь располагался театр Владислава Голубка.
А на задворках «Аквариума» располагался дом Сапегов. Он был построен ещё в XVII веке и принадлежал минскому кастеляну Казимиру Сапеге.
Известный краевед Павел Михайлович Шпилевский в своём путешествии по Полесью и белорусскому краю описывал минское предание.
Будто бы гора, на которой располагался Архиерейский двор, была местом кладбища какой-то древней церкви.
Автор предположил, что при кладбище вполне могла быть церквовь Георгиевская или Юрьевская, от которой и пошло название улицы.
Вадим Зеленков:
Примерно здесь проходила трасса Братского переулка, который соединял Крещенскую улицу (нынешнюю Интеренациональную) с Юрьевской.
Но революция внесла свои коррективы, впрочем, незначительные: переулок стал Товарищеским. Любопытно другое. На углу переулка находился русский женский кружок.
Там могли временно жить девушки, которые приезжали из деревень на учёбу в минские гимназии. Плата была небольшой.
Вадим Зеленков:
Наиболее вероятно, что именно в этом доме во второй половине XIX века жил Иван Неслуховский, которого мы знаем, как белорусского поэта, писавшего под псевдонимом Янка Лучина.
Позже в этом доме несколько лет рахзмещалось польское культурное общество «Огниско», и здесь же находилась городская амбулатория, ещё она бесплатная амбулатория, в которой лечили бедных, необеспеченных людей.
Вместо мощения – асфальт, оригинальный дом перестроен до неузнаваемости.
Когда-то на этом месте находился дом № 38. Он принадлежал коллежскому секретарю Антону Антоновичу Кротовскому, аукционисту и оценщику городского ломбарда.
Есть предположение, что историческое здание было перестроено, и на его основе появился дом, который сегодня значится, как 27-ой по проспекту Независимости. Это стены с трудной судьбой. Лет 15 назад ему почти подписали приговор, но газеты завалили письма от неравнодушных минчан. И пока речи о сносе нет.
Любопытна архитектура строения, дом явно сделан из двух объединенных зданий.
Вадим Зеленков:
То есть, этот уголок Юрьевской улицы – почти литературный. Если посмотреть в противоположную сторону – здесь Юрьевская улица выходила на Полицейскую, то есть, на сегодняшнюю улицу Янки Купалы, и там, на углу этих двух улиц располагалсь мещанская управа.
И именно в этом здании получил свой паспорт Иван Доминикович Луцевич, он же Янка Купала.
Спустя время, Юрьевскую переименовали в улицу Февральской революции, потом решили, что Февральская революция – всё же, буржуазная, и улица стала Коммунистической. В путеводителе 1956 года даже есть забавная фраза: Пётр I жил в Минске на улице Коммунистической.
А вот это фото другого настроения.
Юрьевская полностью разрушена.
После войны её восстанавливать не стали, центральная часть улицы стала Октябрьской площадью, края застроили, и от Юрьевской осталась лишь тень, которую ещё можно увидеть в этом милом дворике.
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Сегодня в исторической экскурсии мы попробуем найти в Минске исчезнувшую улицу – Юрьевскую. Её давно нет на карте города. А когда-то она была одной из самых...
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