|
Хоккеисты «Гомеля» узнали соперников по полуфинальной стадии Континентального кубка
Стали известны соперники «Гомеля» на полуфинальной стадии Континентального кубка по хоккею. Турнир в группе D в ноябре пройдёт во Франции.
За две путевки в Суперфинал белорусский клуб поспорит с хозяевами турнира – хоккеистами «Лиона», а также казахстанским «Арланом» и одним из двух победителей второго раунда, который определится на турнире в Риге. Это будет либо латвийский «Курбадс», либо украинский «Донбасс», либо испанский «Чури-Урдин».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны соперники «Гомеля» на полуфинальной стадии Континентального кубка по хоккею. Турнир в группе D в ноябре пройдёт во Франции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)