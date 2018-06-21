Москва рассчитывает, что G-7 отреагирует на легализацию Канадой марихуаны - МИД РФ

Легализуя марихуану, Канада грубо нарушает свои обязательства по ряду международных конвенций, отмечают в Москве.

"Канада сознательно пошла на грубое и преднамеренное нарушение своих международно-правовых обязательств в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г., Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., которые предписывают государствам-участникам ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с шагами Канады по легализации каннабиса для рекреационного использования.

19 июня в Сенате Канады одобрен законопроект С-45 о легализации рекреационного применения каннабиса. Ожидается, что закон вступит в силу через 2-3 месяца.

"Важно, что состоявшаяся 21 апреля 2016 года Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков в своем заключительном документе, за который, кстати, проголосовала и канадская делегация, четко и ясно заявила о том, что три антинаркотические конвенции являются "краеугольным камнем системы международного контроля над наркотиками", - напоминают на Смоленской площади.

Там отмечают, что РФ "неукоснительно следует этим принципам и намерена последовательно претворять их на практике в рамках Комиссии ООН по наркотическим средствам и других профильных межгосударственных площадкок". "Надеемся, что к нашему голосу присоединятся и другие государства, которые реальными делами вносят вклад в борьбу с глобальным наркотическим злом, а не способствуют его распространению", - подчеркивается в сообщении.

"Ожидаем, что на "самоуправство" Канады прореагируют ее партнеры по "Группе семи", поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.