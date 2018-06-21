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Троллейбус с символикой «Славянского базара» появился в Витебске: фотофакт

22.06.2018 22:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Он украшен фирменной фиолетово-лиловой символикой 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Троллейбус с символикой «Славянского базара» появился в Витебске: фотофакт

Разработка – дизайнера дирекции фестиваля Юлии Крюк. Необычный транспорт с пометкой «Славянский базар» и сайтом международного форума начал курсировать недавно, но уже стал местной достопримечательностью.

Троллейбус с символикой «Славянского базара» появился в Витебске: фотофакт

Николай Козкин, начальник троллейбусного депо:
Проходит через центр города, амфитеатр, ратушу, драмтеатр. То есть все те места, где происходят все мероприятия «Славянского базара».

Троллейбус с символикой «Славянского базара» появился в Витебске: фотофакт

Горожане и гости города могут оценить не только фирменный троллейбус, но и еще один проект. В отдельных «электрических автобусах», помимо объявления остановок, дают короткие исторические справки о достопримечательностях, которые проезжают пассажиры.

 
 
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Новости Беларуси. Он украшен фирменной фиолетово-лиловой символикой 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработка – дизайнера дирекции...
 
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