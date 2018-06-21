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Что было. Мерцающие «звезды» ЧМ-2018/ Будут частные колхозы/ Приговор – не срок

22.06.2018 22:51 — Разное | СТВ  
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Когда плачут «звезды»

Команды едут на турниры, чтобы побеждать. Игроки едут забивать. Всем нужны успех и слава. Деньги, конечно, тоже имеют значение. Все-таки зарплаты у тренеров и игроков команд высокого уровня – как номера телефонов, да еще в евро. И когда прославленная сборная вдруг терпит разгромное поражение, а звездный форвард бьет мимо ворот, болельщиков охватывает чувство досады и удивления. Потом начинается переоценка и разочарование в кумирах. Российский чемпионат по итогам первой недели дал немало таких поводов. Не зря же кто-то из комментаторов назвал его странным. Началось все с того, как Германия – действующий чемпион мира – проиграла команде Мексики 0:1. Никто не ожидал от нее такого подвоха. Теперь футбольное сообщество и, в особенности, немецкие болельщики настороженно ждут от фаворита сюрпризов. Завтра в Сочи немцы встречаются со шведами, а дальше – как Бог пошлет. Незавидный и злой рок навис и над сборной Аргентины. В первой  игре наследники Марадоны не смогли одолеть Исландию (1:1), а кумир миллионов Лионель Месси не забил пенальти. Его мама позже расскажет, что сынок плакал. Но когда звезды тускнеют, слезы не помогут. А тут еще подкрался «нежданчик» от хорватов (0:3). После финального свистка досталось от критиков и Месси, и знаменитому голкиперу Кабальеро. Против тренера Сампаоли взбунтовались игроки, а болельщики бросили в несчастного бутылку с водой. Но это, поверьте, не окончательный приговор ни немцам, ни аргентинцам. Игры не закончились.

И еще одну странность не оставили без внимания знатоки футбола, в первую очередь, иностранцы. А именно нездоровую, на их взгляд, реакцию россиян на победу команды над Саудовской Аравией. Да и над Египтом тоже. Обе команды – вовсе не самые грозные соперники, а эйфории было чуть ли не на золотой кубок. Ну, если в следующих матчах фортуна будет так же улыбаться, будем и мы радоваться за братьев-россиян. А вдруг это новые звезды восходят на мировом футбольном небосклоне?! В любом случае для многих команд испытания еще впереди. Смотрим дальше!..

Приватизация колхозов? Возможно

К концу недели кое-где по республике прошли дожди. Это, конечно, слегка подняло настроение аграриям, но не настолько, чтобы забыть о проблемах. А они есть. Засуха заставила корректировать планы. В ряде областей посевы зерновых погибли, приходится пересевать десятки тысяч гектаров. И неизвестно, какими будут середина и конец лета. Эта тема звучала сегодня на совещании в Могилевской области, куда с утра отправился Президент. Про ход заготовки кормов ему доложили. Но основной разговор все же шел о перспективах развития села в целом. Он посетил предприятия агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. Глава государства отметил, что за прошедшие пятилетки удалось развить агросектор в Беларуси, обеспечить продовольственную безопасность страны. Мы достаточно потребляем продукции и немало экспортируем. Но надо двигаться дальше. Возможно, придем к тому, что будем продавать колхозы и совхозы частникам. «Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации продавать, пускать частника в сельское хозяйство», – считает Александр Лукашенко. Это, конечно, выход из ситуации, когда государству становится сложно тащить на своих плечах аграрную отрасль. Но везде – как у частника, так и в госпредприятии – должны соблюдаться технологии и дисциплина.  

Приговор еще не срок

А вот новости с судебных полей. Бывший главный архитектор Бобруйска приговорён к трём годам колонии. Опять за взятки, будь они неладны. За деньги согласовывал проекты. Обвиняемый приговорён к трём годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также у бывшего чиновника будет конфисковано имущество.

Гомельские следователи расследуют дело в отношении первого заместителя генерального директора Рогачевского молочно-консервного комбината. Его задержали сотрудники ОБЭП еще в мае. И тоже обвиняют в получении  взятки – правда, уже в виде автомобиля «Лада».

Сколько обоим придется сидеть, неизвестно. Может, вернут нажитое непосильным трудом в многократном размере, покаются и выйдут. Все-таки руководители, пригодятся на свободе в народном хозяйстве. Примеров таких наша современная юриспруденция знает немало.

Предлагаем и об этом почитать:

1. Джазовые вечера у Ратуши. Сходим, послушаем?

2. Завтра на пикник? Как приготовить скумбрию на гриле. Смотрим

3. Первый ЧМ без знаменитого фаната из Бразилии. После смерти отца поддержать сборную приехали его сыновья

В.Д.

 
 
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