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«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области
Новости Беларуси. Дружба как основа процветания в будущем. Под Гомелем заработал традиционный лагерь славянской молодежи «Дружба-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История молодежного форума, проводимого в приграничных регионах Беларуси, России и Украины, насчитывает уже более полувека. Что изменилось за это время? Узнавал корреспондент Александр Добриян.
Дружба – это навсегда, уверена россиянка Дарья Лунина. На форуме девушка уже в третий раз.
Дарья Лунина, участница международного молодежного форума «Дружба-2018»:
За новыми знакомствами и незабываемыми эмоциями приехала и гомельчанка Мария.
Мария Максименко, участница международного молодежного форума «Дружба-2018»:
Яркий праздник молодости – три дня в режиме нон-стоп: музыка, юмор и немного серьезных вещей. Отличная атмосфера для того, чтобы понять: не такие уж мы и разные.
Игорь Завалей, первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:
Не останется в стороне и главная тема года в Беларуси: малая родина, для каждого своя и на всех одна.
Александр Добриян, СТВ:
Зародившийся на стыке границ Беларуси, России и Украины, с годами лагерь «Дружба» сменил прописку. Теперь участники международного форума по очереди ездят друг к другу в гости. В 2018 году хозяйка Беларусь.
Николай Щеглов, заместитель губернатора Брянской области:
К слову, среди тех, кто сегодня приезжает на форум в галстуке и костюме, немало людей, в свое время с гитарой проводивших День молодежи у костра «Дружбы».
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«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области
Новости Беларуси. Дружба как основа процветания в будущем. Под Гомелем заработал традиционный лагерь славянской молодежи «Дружба-2018», сообщили в программе...
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