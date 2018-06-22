Парковка на участке от Кирова до Независимости с 23 июня стоит 1 рубль в час

Новости Беларуси. Это касается и территории от проспекта Независимости до улицы Платонова. Изменения в работе парковок вступят в силу уже 23 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кстати, оплатить можно будет с помощью банковской карты, мобильного телефона или же купить месячный абонемент.





Сейчас платные парковки столицы вмещают около 3000 машин. К концу 2018 года эта цифра вырастет до 8000. Это поможет разгрузить центр города от машин и сделать его более комфортным как для пешеходов, так и для автомобилистов.