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23 и 24 июня из-за репетиций парада изменится работа общественного транспорта

22.06.2018 23:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Из-за репетиции парада ко Дню Независимости будет скорректирована работа общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В субботу с 17:00 до 24:00 изменится порядок движения ряда автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Пригородным автобусам Логойского направления выезд на проспект Независимости будет запрещен.

23 и 24 июня из-за репетиций парада изменится работа общественного транспорта

В воскресенье автобусы с конечных пунктов «Национальный аэропорт Минск» и «Автовокзал Центральный» с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 04:00 пройдут путь через станцию метро «Могилевская». Билеты на эти рейсы можно будет приобрети возле метро «Уручье». Подробное расписание в выходные ищите на сайте столичного транспорта и связи.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Из-за репетиции парада ко Дню Независимости будет скорректирована работа общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные...
 
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