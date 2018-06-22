23 и 24 июня из-за репетиций парада изменится работа общественного транспорта

Новости Беларуси. Из-за репетиции парада ко Дню Независимости будет скорректирована работа общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В субботу с 17:00 до 24:00 изменится порядок движения ряда автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Пригородным автобусам Логойского направления выезд на проспект Независимости будет запрещен.





В воскресенье автобусы с конечных пунктов «Национальный аэропорт Минск» и «Автовокзал Центральный» с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 04:00 пройдут путь через станцию метро «Могилевская». Билеты на эти рейсы можно будет приобрети возле метро «Уручье». Подробное расписание в выходные ищите на сайте столичного транспорта и связи.