В последний момент: Швейцария переиграла Сербию на ЧМ-2018

Новости России. Мы продолжаем следить за футбольным праздником – в России этим летом проходит чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 июня во втором матче группы E, который прошел на стадионе в Калининграде, сборная Швейцарии встречалась с сербами. Швейцарцы забили победный гол в самом конце и отпраздновали успех 2:1.