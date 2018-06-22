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В последний момент: Швейцария переиграла Сербию на ЧМ-2018
Новости России. Мы продолжаем следить за футбольным праздником – в России этим летом проходит чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
22 июня во втором матче группы E, который прошел на стадионе в Калининграде, сборная Швейцарии встречалась с сербами. Швейцарцы забили победный гол в самом конце и отпраздновали успех 2:1.
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Новости России. Мы продолжаем следить за футбольным праздником – в России этим летом проходит чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 22 июня во втором...
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