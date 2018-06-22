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Дубль Мусы и нереализованное пенальти: Нигерия разгромила Исландию на мундиале

22.06.2018 23:20 — Разное | СТВ  
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Новости России. 22 июня на ЧМ-2018 в матче группы D исландцы соперничали с нигерийцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа в этой встрече существенно повышала шансы любой из команд на выход в плей-офф. В итоге все решили два мяча во втором тайме. Оба провел нападающий Ахмед Муса.

Дубль Мусы и нереализованное пенальти: Нигерия разгромила Исландию на мундиале

В первом случае он здорово обработал мяч в штрафной и слету пробил по воротам. Во втором убежал от защитника, обыграл вратаря и после паузы отправил мяч в сетку.

Исланды могли забить, но на 83-й минуте пенальти не реализовал Сигурдссон. 2:0 – победа Нигерии.

 
 
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Новости России. 22 июня на ЧМ-2018 в матче группы D исландцы соперничали с нигерийцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победа в этой встрече существенно повышала...
 
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