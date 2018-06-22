Дубль Мусы и нереализованное пенальти: Нигерия разгромила Исландию на мундиале

Новости России. 22 июня на ЧМ-2018 в матче группы D исландцы соперничали с нигерийцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа в этой встрече существенно повышала шансы любой из команд на выход в плей-офф. В итоге все решили два мяча во втором тайме. Оба провел нападающий Ахмед Муса.





В первом случае он здорово обработал мяч в штрафной и слету пробил по воротам. Во втором убежал от защитника, обыграл вратаря и после паузы отправил мяч в сетку.

Исланды могли забить, но на 83-й минуте пенальти не реализовал Сигурдссон. 2:0 – победа Нигерии.