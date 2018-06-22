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Еврокомиссия опасается дестабилизации авторынка в случае пошлин США на импорт автомобилей

22.06.2018 23:10 — Разное | Интерфакс  
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Новые пошлины США на импорт автомобилей и автокомпонентов из Европейского союза могут повлиять на рынок объемом $300 млрд и нанести ущерб практически каждой из 28 стран-участник блока, говорится в докладе Европейской комиссии, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg.

Доклад, по всей видимости, был подготовлен до пятничного заявления президента США Дональда Трампа, поскольку расчеты в нем основаны на пошлине в размере 25%, который, по данным СМИ, обсуждался американской администрацией в последние недели.

Между тем Д.Трамп в пятницу пообещал ввести новые пошлины со ставкой 20% на импорт всех автомобилей из ЕС в США.

"Можно ожидать, что новые пошлины снизят импорт автомобилей и автокомпонентов в США практически наполовину. Торговые партнеры, в отношении которых США применят такие пошлины, ответят эквивалентными штрафными мерами", - говорится в документе Еврокомиссии.

По оценкам Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), на долю автопрома приходится около 10% совокупной торговли США и Евросоюза. США - главный экспортный рынок европейских автомобилестроительных концернов как по объемам продаж (около 20%), так и по стоимости (почти треть).

В прошлом году США импортировали автомобили и автокомпоненты на 294 млрд евро, в том числе из ЕС - на 58 млрд евро, отмечает Еврокомиссия.

По словам аналитика Evercore ISI Арндта Эллингхорста, среди стран ЕС сильнее всего пострадает Германия, которая поставляет в США 600 тыс. автомобилей в год.

На этом фоне акции Daimler подешевели по итогам сессии в пятницу на 0,6%, BMW - на 1,1%, Volkswagen - на 1,4%. Рыночная стоимость итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles уменьшилась на 2,4% на торгах в Милане.

Тема торговых отношений с США будет центральной на саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

 
 
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Новые пошлины США на импорт автомобилей и автокомпонентов из Европейского союза могут повлиять на рынок объемом $300 млрд и нанести ущерб практически каждой из 28...
 
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