Вице-премьер Италии считает, что ЕС может развалиться из-за разногласий между странами

Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини заявил в интервью, опубликованном в пятницу в немецком журнале "Шпигель", что разногласия между европейскими странами по ряду вопросов, в том числе миграционный кризис, могут подорвать основы Евросоюза и развалить европейский блок.

"В течение года станет ясно, сохранится ли объединенная Европа или нет", - сказал он, подчеркнув, что этот вопрос решится в ходе обсуждения бюджета ЕС перед выборами в Европарламент в 2019 году.

"Мы узнаем, имеет ли все это смысл", - подчеркнул М.Сальвини.

Италия находится в центре миграционного кризиса в Европе. Большая часть мигрантов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам.

"Мы больше не можем принять ни одного человека. Наоборот, мы бы хотели направить куда-нибудь нескольких", - заявил итальянский вице-премьер.

Ранее Италия отказалась принять спасательное судно "Акуариус", подобравшее в Средиземном море 630 мигрантов из Северной Африки. Мигрантов с "Акуариуса" приняли власти Испании.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель под давлением в связи с миграционной политикой страны рассматривает возможность возвращения части принятых мигрантов в Италию, предлагая ЕС принять директиву, которая вынудит мигрантов оставаться в тех Европейских странах, где они регистрируются.