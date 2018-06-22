ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-премьер Италии считает, что ЕС может развалиться из-за разногласий между странами

22.06.2018 22:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини заявил в интервью, опубликованном в пятницу в немецком журнале "Шпигель", что разногласия между европейскими странами по ряду вопросов, в том числе миграционный кризис, могут подорвать основы Евросоюза и развалить европейский блок.

"В течение года станет ясно, сохранится ли объединенная Европа или нет", - сказал он, подчеркнув, что этот вопрос решится в ходе обсуждения бюджета ЕС перед выборами в Европарламент в 2019 году.

"Мы узнаем, имеет ли все это смысл", - подчеркнул М.Сальвини.

Италия находится в центре миграционного кризиса в Европе. Большая часть мигрантов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам.

"Мы больше не можем принять ни одного человека. Наоборот, мы бы хотели направить куда-нибудь нескольких", - заявил итальянский вице-премьер.

Ранее Италия отказалась принять спасательное судно "Акуариус", подобравшее в Средиземном море 630 мигрантов из Северной Африки. Мигрантов с "Акуариуса" приняли власти Испании.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель под давлением в связи с миграционной политикой страны рассматривает возможность возвращения части принятых мигрантов в Италию, предлагая ЕС принять директиву, которая вынудит мигрантов оставаться в тех Европейских странах, где они регистрируются.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини заявил в интервью, опубликованном в пятницу в немецком журнале "Шпигель", что разногласия между...
 
Новости дня
Новости разные
 
Команда Беларуси минимально проиграла португальцам на первом этапе Евролиги по пляжному футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика