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Чуть более 40% американцев за отставку Трампа - данные опроса

22.06.2018 22:08 — Разное | Интерфакс  
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Импичмент президенту США Дональда Трампа поддерживают 42% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала Си-Эн-Эн.

Вместе с тем "большинство американцев по-прежнему считают, что попытки России повлиять на президентские выборы в 2016 году - это серьезный вопрос, который следует расследовать", отмечается в исследовании.

При этом снижается одобрение деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, проводящего расследование предполагаемого вмешательства России в выборы.

"Число американцев, которые одобряют, как Мюллер ведет расследование, сократилось с 48% в марте до всего 41% в мае", - говорится в сообщении телеканала.

В понедельник собственный опрос о Д.Трампе выпустила исследовательская компания "Гэллап". По данным ее опроса, 45% американцев одобряют деятельность Д.Трампа на посту президента. Это стало самым высоким рейтингом одобрения деятельности Д.Трампа в опросах "Гэллап".

 
 
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Импичмент президенту США Дональда Трампа поддерживают 42% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала Си-Эн-Эн....
 
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