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Несколько человек вырвали собаку из мёртвой хватки питона (Видео)

23.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Спасение четвероногого питомца запечатлели на видео в Таиланде.

Мужчины заметили, как питон обмотался вокруг собаки. Сначала пёс пытался выбраться самостоятельно, однако спустя несколько минут потерял все силы. Тут к нему на помощь и подоспели местные жители.

Они стали бить змею палками, однако питон никак не отреагировал. Тогда один из «спасателей» схватил рептилию за хвост и стал её тащить. Удивительно, но этот способ сработал, и собака оказалась на свободе. Никто не пострадал. 

 
 
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​Спасение четвероногого питомца запечатлели на видео в Таиланде.
 
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