Несколько человек вырвали собаку из мёртвой хватки питона (Видео)

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Спасение четвероногого питомца запечатлели на видео в Таиланде.

Мужчины заметили, как питон обмотался вокруг собаки. Сначала пёс пытался выбраться самостоятельно, однако спустя несколько минут потерял все силы. Тут к нему на помощь и подоспели местные жители.

Они стали бить змею палками, однако питон никак не отреагировал. Тогда один из «спасателей» схватил рептилию за хвост и стал её тащить. Удивительно, но этот способ сработал, и собака оказалась на свободе. Никто не пострадал.