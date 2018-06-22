|
Несколько человек вырвали собаку из мёртвой хватки питона (Видео)
Спасение четвероногого питомца запечатлели на видео в Таиланде.
Мужчины заметили, как питон обмотался вокруг собаки. Сначала пёс пытался выбраться самостоятельно, однако спустя несколько минут потерял все силы. Тут к нему на помощь и подоспели местные жители.
Они стали бить змею палками, однако питон никак не отреагировал. Тогда один из «спасателей» схватил рептилию за хвост и стал её тащить. Удивительно, но этот способ сработал, и собака оказалась на свободе. Никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасение четвероногого питомца запечатлели на видео в Таиланде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)