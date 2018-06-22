"Называли толстой уродиной с торчащими зубами". Как молодая мама смогла вернуться в форму

После родов многим женщинам трудно вернуться в свой прежний вес: меняется ритм жизни, приоритеты, при этом времени и сил на себя катастрофически не хватает. С этим столкнулась и Габриэль Бокат. Во время беременности она набрала 20 килограммов и вскоре после рождения сына возненавидела свое тело и стала заедать стресс. Тем не менее ей удалось вырваться из этого замкнутого круга. Своим личным опытом она поделилась с Women’s Health .

— Во время беременности я продолжала заниматься спортом, но тем не менее набрала 21 килограмм. Вообще полнеть при беременности абсолютно нормально, но, учитывая мой небольшой рост, для меня это было многовато. Поэтому после рождения сына я хотела вернуться в прежнюю форму.

Нужна мотивация

Публикация от Gabrielle Dawn (@fab_fit_momma) 18 Май 2018 в 7:51 PDT

Проблема была в том, что я не могла найти достаточно сильную для себя мотивацию. Я стала мамой, а это во многом подразумевает, что главное место в жизни занимает ребенок и на себя времени остается, если честно, совсем мало.

Однажды мне пришло сообщение от новой подруги одной из родственниц. Оно было полно яда и язвительных комментариев насчет моего тела: меня назвали толстой уродиной с торчащими зубами.

Надо сказать, что многие женщины, несмотря на чудо материнства, после рождения ребенка страдают от того, что они набрали вес и выглядят, на их взгляд, не так хорошо, как им бы хотелось. От этого, конечно же, очень страдает самооценка.

Так было и у меня. И этот комментарий упал в плодородную почву сомнений и низкой самооценки. Я не должна была вообще помнить об этом письме, но вскоре я обнаружила, что начала потихоньку ненавидеть свое тело и заедать стресс мороженым.

Помогла подруга. Ее преображение после рождения ребенка вдохновило меня на решительные действия, и я последовала ее примеру.

Тренироваться можно и дома

Пока сын спал днем, я начала легкие тренировки дома — танцы и кикбоксинг. Вскоре я тренировалась 5−6 раз в день, свои тренировки я называла «движуха в тихий час». Плюс подруга пригласила меня в группу в фейсбуке, где женщины поддерживали друг друга в похожих ситуациях.

И это сработало. За полгода мои лишние 20 кило ушли, хотя изначально я хотела скинуть лишь 15.

Публикация от Gabrielle Dawn (@fab_fit_momma) 20 Авг 2017 в 8:33 PDT

Но несмотря на то, что стала сильной, энергичной, обрела много превосходных подруг, те ехидные комментарии по-прежнему крутились у меня в голове.

Спустя два года после тех слов я поняла, что не могу больше жить с этим. Конечно, дело было не в числе на весах, поэтому надо было найти другой способ избавиться от этого давления.

Важно полюбить свое тело

Публикация от Gabrielle Dawn (@fab_fit_momma) 13 Фев 2018 в 1:29 PST

До этого я занималась кардиотренировками по 25−40 минут почти без оборудования. Я решила работать с весом, сфокусировавшись на ягодицах и мышцах кора. Мне безумно хотелось иметь точеный пресс, чтобы показать обидчице, что она была неправа. Я подписалась на программу 80-Day Obsession with Autumn Calabrese, которая, как потом выяснилось, фокусируется на заботе о себе и воспитании любви к своему телу.

Три месяца я тренировалась по 45−60 минут и таких разнообразных тренировок у меня не было никогда — использовались самые разные ленты, слайдеры. Я была в восторге, когда поняла, что могу и хочу заниматься больше и дольше.

Публикация от Gabrielle Dawn (@fab_fit_momma) 22 Май 2018 в 5:55 PDT

Я стала заботиться о своем теле: принимала ванны с солью, ходила на иглоукалывание, чтобы помочь телу расслабиться и восстановиться после тяжелых тренировок. Днем я находила время для чтения, занималась сыном, мой ум и тело хорошо работали и хорошо отдыхали. И постепенно это начало отдалять неуверенность, сомнения и негативные мысли.

Через 13 недель все усилия окупились с лихвой: у меня обозначились мышцы, я стала более точеной, и у меня появился пресс!

Но самая большая перемена произошла не с моим телом, а с самой собой: я стала увереннее и сильнее, и обидчица навсегда покинула мои мысли.

Я начала заниматься фитнесом, чтобы доказать кому-то что-то, но в результате доказала самой себе, что нет недостижимых целей. Я хорошо тренируюсь, правильно питаюсь и забочусь о себе, я люблю себя, я достойна этой любви, я способна на очень многое.

После того как я опубликовала свои фото «до и после», от той женщины я больше не слышала ни слова, пока не встретила ее в магазине.

Публикация от Gabrielle Dawn (@fab_fit_momma) 5 Апр 2018 в 7:19 PDT

Сначала я хотела что-то сказать, но потом решила, что мое тело скажет все само за себя, и прошла мимо нее с улыбкой на лице.

Поскольку у меня маленький ребенок, то я по-прежнему тренируюсь, пока он спит, чтобы не тратить свободное время, которое я могу провести с семьей. Сейчас я заканчиваю двухмесячную программу получасовых кардиотренировок пять раз в неделю, а потом начну программу с использованием весов.

Публикация от Gabrielle Dawn (@fab_fit_momma) 21 Фев 2018 в 11:18 PST

Я продолжаю ухаживать и заботиться о себе, я поняла важность времени, которое посвящаю себе, и то, насколько это помогает в остальном. Важно найти свою собственную причину, личную мотивацию, которая вдохновит именно вас. Для меня теперь это желание стать лучшей версией себя и хорошим примером для моего сына.

Публикация от Gabrielle Dawn (@fab_fit_momma) 8 Июн 2018 в 6:50 PDT