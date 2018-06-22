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«Игрок». Реальная история от Дениса Я.

23.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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«Гол!!! Гол!!! Гол!!!» – я отчетливо слышу свой голос. Я отчетливо вижу в руках выигрышный купон. Вот я подхожу к кассе и улыбаюсь знакомой операторше букмекерской конторы. Через пару минут у меня в руках шелестят денежные купюры, а в голове строятся приличные и не очень планы.

Но вдруг мне становится больно, еще и еще. Боль просто невыносимая... И я просыпаюсь. На меня смотрит моя девушка испуганным взглядом: «Денис, опять, что ли, футбола насмотрелся? Какой гол, три часа ночи на дворе...»

Читайте в выпуске «Маяка» за 20 июня.

 

 
 
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«Гол!!! Гол!!! Гол!!!» – я отчетливо слышу свой голос. Я отчетливо вижу в руках выигрышный купон. Вот я подхожу к кассе и улыбаюсь знакомой операторше букмекерской...
 
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