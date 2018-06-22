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Глава атомной госкорпорации Ирана предупредил Европу об "ужасных" последствиях в случае провала СВПД

23.06.2018 09:07 — Разное | Интерфакс  
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Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана - госкорпорации, контролирующей любую деятельность объектов ядерной энергетики в стране, в пятницу предупредил страны Европы об "ужасном будущем" в случае, если ядерное соглашение "пятерки" с Ираном будет отменено, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

"Если Евросоюз и другие страны, поддерживающие СВПД, своевременно не продемонстрируют принципиальную позицию в ответ на политику США, они столкнутся с ужасным будущим и беспрецедентно низкой безопасностью в регионе и во всем мире из-за провала ядерной сделки", - сказал А.Салехи на форуме в Осло.

По его мнению, европейские страны должны выступить с критикой решения США выйти из ядерной сделки с Тегераном.

Ранее в пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели.

"Есть возможность выхода Ирана из СВПД в ближайшие недели", - говорится в сообщении со ссылкой на А.Аракчи.

По словам замглавы иранского МИД, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "в реанимации".

12 июня в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент ИранаХассан Рухани заявлял, что Иран "не сможет оставаться участником сделки, если она перестанет быть выгодной".

8 мая 208 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Д.Трамп неоднократно до этого критиковал сделку администрации его предшественника Барака Обамы с Ираном и называл СВПД "худшей сделкой в истории США".

 
 
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Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана - госкорпорации, контролирующей любую деятельность объектов ядерной энергетики в стране, в пятницу...
 
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