Ночью милиция задержала двух активистов обороны Куропат

Сначала сотрудниками был задержан житель Волковыска Валерий Жебрак, а когда Дмитрий Дашкевич поехал выяснять судьбу задержанного, то и сам попал в милицию. Валерий Жебрак был задержан за перевозку плаката с надписью «Куропаты — дорога смерти». Это, по мнению милиции, оказался «запрещенный плакат», пишет Эдуард Пальчис в Твиттере.

Дмитрия Дашкевича увезли в Боровляны и составили на него протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Он с другими активистами находился на пикете у ресторана всю вторую половину дня. Через несколько часов задержанных отпустили.