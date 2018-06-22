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Ночью милиция задержала двух активистов обороны Куропат

23.06.2018 09:49 — Разное | KYKY  
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Сначала сотрудниками был задержан житель Волковыска Валерий Жебрак, а когда Дмитрий Дашкевич поехал выяснять судьбу задержанного, то и сам попал в милицию. Валерий Жебрак был задержан за перевозку плаката с надписью «Куропаты — дорога смерти». Это, по мнению милиции, оказался «запрещенный плакат», пишет Эдуард Пальчис в Твиттере.

Дмитрия Дашкевича увезли в Боровляны и составили на него протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Он с другими активистами находился на пикете у ресторана всю вторую половину дня. Через несколько часов задержанных отпустили. 

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Сначала сотрудниками был задержан житель Волковыска Валерий Жебрак, а когда Дмитрий Дашкевич поехал выяснять судьбу задержанного, то и сам попал в милицию....
 
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