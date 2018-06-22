Как болельщики едут на чемпионат мира через Беларусь

В Россию продолжают прибывать поклонники футбола. Безвизовый въезд для них действует и через территорию Беларуси, соглашение о чем еще в мае подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран. Для прохождения границы нужен только паспорт болельщика. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев встретил нескольких болельщиков прямо на границе и посмотрел, как проходит эта процедура.

Через пункт пропуска «Варшавский мост» на западе Беларуси за сутки проходит порядка 12 тыс. человек. Немало в их числе иностранных фанатов. Для них созданы особые условия пересечения границы – никаких многочасовых очередей.

Пропуском при въезде в страну стал обычный паспорт и паспорт болельщика, так называемый Fan ID – документ. С ним не только въездная виза не нужна, но и государственную границу любители футбола пройдут по отдельной очереди.

Для болельщиков открыли отдельные «зеленые коридоры». И даже тем, кто по рассеянности оставил паспорт болельщика дома, отчаиваться не стоит.

«Если у человека нет паспорта болельщика, если он его где-то оставил, забыл номер, создан специальный алгоритм, который позволяет в течение пяти минут зарегистрироваться данному гражданину и получить электронный номер паспорта болельщика», – рассказал начальник отделения пограничного пункта Павел Черепанов.

Организаторы чемпионата мира ожидают около 2 млн иностранцев. Каждый десятый из них приедет транзитом через Беларусь. Упрощенный режим для болельщиков будет действовать вплоть до 25 июля. Чемпионат завершится 15 июля.