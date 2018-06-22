Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил великого герцога Люксембургского Анри и народ герцогства с национальным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах, в том числе в контексте дальнейшего расширения конструктивного диалога с Европейским союзом. Уверен, что это отвечает интересам наших стран", - подчеркнул глава государства.

