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Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил великого герцога Люксембургского Анри и народ герцогства с национальным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах, в том числе в контексте дальнейшего расширения конструктивного диалога с Европейским союзом. Уверен, что это отвечает интересам наших стран", - подчеркнул глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил великого герцога Люксембургского Анри и народ герцогства с национальным праздником, сообщает пресс-служба...
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