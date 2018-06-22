Население Восточной Европы резко сокращается, Западной - растет, отмечают демографы

В результате эмиграции численность жителей Центральной и Восточной Европы с 1990 года существенно сократилось, говорится в исследовании австрийских демографов.

В Западной Европе наблюдается противоположная тенденция - там с 1990 по 2017 гг. благодаря иммиграции численность населения увеличилась.

Больше всего сократилось число жителей в Болгарии, Латвии, Литве, Молдавии, Боснии и Герцеговине, а также Косово - на 19% и больше.

Такое сокращение численности населения является "беспрецедентным для мирного времени", подчеркивают исследователи из Венского центра демографии Витгенштейна.

Чехия, Словакия и Словения - единственные страны этого региона, в которых число жителей немного (на 2-3%) увеличилось.

Движущей силой прироста и сокращения числа жителей Европы сейчас стали миграционные потоки.

В основе прироста численности населения в некоторых странах Западной Европы лежит чистый прирост показателей рождаемости. Так, в Ирландии прирост с 2000 года составляет 36%, во Франции - 18%.

В большинстве же стран Западной Европы число жителей увеличилось в основном благодаря иммиграции, отмечается в исследовании. В эту группу стран входят Швейцария (прирост на 26%), Испания (20%) и Швеция (17%).